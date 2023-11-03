А Китай в 2024 году может войти в тройку популярных направлений для граждан России.По итогам 9 месяцев 2023 года китайские туристы стали лидерами по поездкам в Россию, почти 430 тыс раз въехав в страну с туристической целью, сообщает РБК.
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