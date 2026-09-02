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Царьград

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Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, когда действуют льготы на замену газовой плиты

Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, когда действуют льготы на замену газовой плиты

Ключевой аспект – кто является владельцем жилья, где установлена газовая плита или планируется её установка.

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