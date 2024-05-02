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Борис Ротенберг уверен, что «Сочи» останется в РПЛ: «У нас всегда спортивный настрой. Главное, чтобы не мешали и не ломали игру» 

После 26 туров южане с 20 очками замыкают турнирную таблицу. — После победы над «Спартаком» казалось, что морально команда на подъеме.

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