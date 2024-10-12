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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шабаров о 6:0 с Китаем U21: «Здорово проявили себя в атаке, забили красивые голы. Всю игру взламывали оборону на их половине» 

«Радует, что после длительного перелета ребята неплохо выглядели. Было, может быть, несколько ребят, которые не показали максимум, но большинство сыграло на своем уровне.

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