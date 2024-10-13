Знойная Джорджина Родригес в рекламной кампании Guess Holiday 2024

GUESS продолжает сотрудничество с Джорджиной Родригес и Нимой Бенати. Совместно с креативным директором GUESS?, Inc — Полом Марсиано — аргентинская модель и фотограф из Италии работали над новой рекламной кампанией Guess Holiday 2024.
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