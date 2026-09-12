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Регионы России

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ВСУ размещают военные склады в жилых районах для скрытности от разведки

ВСУ размещают военные склады в жилых районах для скрытности от разведки

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал о причинах размещения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) военных складов в жилых районах.

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