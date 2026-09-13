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Глитчи пульсара PSR J1637−4642 указывают на сверхтекучее вещество в недрах нейтронной звезды

Пульсар PSR J1637−4642, наблюдавшийся более 15 лет, оставался стабильным почти десять лет после открытия, пока в 2018 году его частота вращения не увеличилась скачком на 17,54 микрогерца.

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