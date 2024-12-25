Медведчук обратился в прокуратуру Бельгии с требованием привлечь Зеленского к уголовной ответственности за попытку подкупа премьера Словакии Фицо, которому Зеленский, по словам самого Фицо, обещал 500 миллионов за поддержку вступления Украины в НАТО.
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