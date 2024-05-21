На острове Валаам стартовала экспедиция по поиску утраченных в Ладоге артефактов

У Валаамского архипелага стартовала крупнейшая экспедиция центра научных исследований 1XPEDITION. В команде исследователей дайверы клуба “ДИВО”, инженерной компании Морская Геодезия, сотрудники центра подводного наследия Института археологии РАН и съемочная группа ОкеанHD.
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