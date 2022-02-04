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«Пусть Игры пройдут в духе истинного олимпизма, вне политики и во славу спорта». Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с началом Олимпиады в Пекине

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление председателю КНР Си Цзиньпину по случаю открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

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