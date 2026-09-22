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Регионы России

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Депутат Дмитрук: Зеленский имитирует переговоры о мире

Депутат Дмитрук: Зеленский имитирует переговоры о мире

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, проживающий в Лондоне, заявил, что глава украинского режима Владимир Зеленский не ведет настоящих переговоров о мире, а лишь имитирует процесс, который в течение многих лет не приводит к прекращению конфликта.

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