Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, проживающий в Лондоне, заявил, что глава украинского режима Владимир Зеленский не ведет настоящих переговоров о мире, а лишь имитирует процесс, который в течение многих лет не приводит к прекращению конфликта.
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