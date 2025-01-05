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Овечкин о погоне за Гретцки: побеждать всегда приятно

Овечкин о погоне за Гретцки: побеждать всегда приятно

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин высказался о погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, заявил, что побеждать всегда приятно, передает Sport24.

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