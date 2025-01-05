Овечкин о погоне за Гретцки: побеждать всегда приятно

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин высказался о погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, заявил, что побеждать всегда приятно, передает Sport24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии