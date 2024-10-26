Политолог Марков: Казахстан заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС

Казахстан заинтересован в экономическом и политическом сотрудничестве со всеми странами БРИКС на двусторонней основе, считает генеральный директор Института политических исследований, кандидат политических наук Сергей Марков.
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