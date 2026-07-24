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Царьград

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"Они просто не понимают": Немцы послали евродепутатов встретиться с Путиным

"Они просто не понимают": Немцы послали евродепутатов встретиться с Путиным

В Европе все громче звучат голоса, призывающие отказаться от политики бесконечного санкционного давления на Россию и вернуться к переговорам.

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mullonen
Фломастеры, картонки и вперёд! Непрооратый пипл - страшное дело...
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