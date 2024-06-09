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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Пари НН» Зе Турбо о жизни в России: «Очень холодно, но мне все равно нравится. Борщ просто потрясающий»

27-летний футболист из Гвинеи-Бисау выступает за нижегородский клуб с лета 2023 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он забил 4 мяча в 23 играх.

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