«ТОП регионов». В России сократилось количество выдач льготных ипотечных кредитов

За сентябрь банки выдали 38,09 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 217,35 млрд руб. На долю льготной ипотеки пришлось 48% от общего количества и 63% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.
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