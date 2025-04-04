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Сальдо сообщил о блокировании ВС РФ выхода судов из николаевских портов

Сальдо сообщил о блокировании ВС РФ выхода судов из николаевских портов

Заблокирован выход и из Днепра и Южного Буга.фото: t.me/RosgvardOfficialРоссийские военные заблокировали выход судов из портов в Николаевской области, 4 апреля рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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Комментарии
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E
Ed
Надо понимать, что ранее этой блокировки не было, какая удивительная глубина военной мысли!
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