Сальдо сообщил о блокировании ВС РФ выхода судов из николаевских портов

Заблокирован выход и из Днепра и Южного Буга.фото: t.me/RosgvardOfficialРоссийские военные заблокировали выход судов из портов в Николаевской области, 4 апреля рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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