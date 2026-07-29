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Правила питания, которые не меняются 20 лет: как устроен рацион 65-летней Елены Малышевой

Правила питания, которые не меняются 20 лет: как устроен рацион 65-летней Елены Малышевой

Телеведущая Елена Малышева больше двадцати лет придерживается одних и тех же правил в питании. В её рационе нет модных диет или экстремальных ограничений — всё строится на дисциплине, контроле порций и простых привычках.

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