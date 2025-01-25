Русские ученые создали сети мониторинга вечной мерзлоты

В эксплуатацию введено 78 станций.Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) ввел в эксплуатацию 78 станций, которые будут собирать данные для государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты, сообщает издание «Экосфера».