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Царьград

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Русские ученые создали сети мониторинга вечной мерзлоты

Русские ученые создали сети мониторинга вечной мерзлоты

В эксплуатацию введено 78 станций.Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) ввел в эксплуатацию 78 станций, которые будут собирать данные для государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты, сообщает издание «Экосфера».

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