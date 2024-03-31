Измена мужу будет караться смертью в Афганистане: «Талибан»* сделал официальное заявление Татьяна СергееваТалибы, которые сейчас пришли к власти в Афганистане, придерживаются консервативных и крайне строгих взглядов на религию и социальные нормы.
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