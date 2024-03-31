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Измена мужу будет караться смертью в Афганистане: «Талибан»* сделал официальное заявление

Измена мужу будет караться смертью в Афганистане: «Талибан»* сделал официальное заявление

Измена мужу будет караться смертью в Афганистане: «Талибан»* сделал официальное заявление Татьяна СергееваТалибы, которые сейчас пришли к власти в Афганистане, придерживаются консервативных и крайне строгих взглядов на религию и социальные нормы.

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Комментарии
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Alla
Какая дикость!!! Сейчас самая большая опасность идёт от государств, которыми управляют радикальные исламисты, там живут нищие, необразованные люди,  дикие и жестокие, им терять нечего, и они ни перед чем не остановятся...
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