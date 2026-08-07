«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’quipe)

«ПСЖ» рассматривает вариант, при котором летом 2027 года команду покинет один из нынешних вратарей – Матвей Сафонов или Люка Шевалье, сообщает L’Équipe.
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