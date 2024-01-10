Профессор Чуланов: эпидситуация по ОРВИ и гриппу в РФ соответствует норме

Уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом не территории РФ в целом соответствует норме. Такое заявление сделал главный внештатный специалист российского министерства здравоохранения по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает РИА Новости.
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