Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    СТЕРВЯТНИКИ... Не дождутся уже, когда процесс завершится сам... ВСЁ СТАРАЮТСЯ "УГОДИТЬ СТАЕ"...В США законодател...
  • petrabramovichg
    Какая это у них уже волна могилизации?Политолог Фесенко...
  • Ваша Светлость
    Можно только восхищаться силой духа наших воинов, они побеждают, несмотря на всю "западную" помощь хахлазоидам так и ..."РВ": начался шту...

Профессор Чуланов: эпидситуация по ОРВИ и гриппу в РФ соответствует норме

Профессор Чуланов: эпидситуация по ОРВИ и гриппу в РФ соответствует норме

Уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом не территории РФ в целом соответствует норме. Такое заявление сделал главный внештатный специалист российского министерства здравоохранения по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх