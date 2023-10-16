Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

131 874 подписчика

Посол бекона с нитритом натрия и без него. Сравнение

Посол бекона с нитритом натрия и без него. Сравнение

Консервирование бекона с нитритом натрия может дать несколько преимуществ. Первое это сохранение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мила пУХОВА
Спасибо!🥰
Ответить
1 д.
А
Алексей
Главное не вкус и цвет,главное это исключить вероятность бутулизма.По этому без всяких экспериментов обязательно использовать нитритную соль.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх