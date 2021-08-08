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Прогулка в московский Ботанический сад

Прогулка в московский Ботанический сад

В этом году в Ботанический сад сходили впервые. Как-то не получалось. ну, или не очень стремилась. Наконец выбралась.

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Светлана Авраменко
Спасибо большое за прогулку!
Светлана Митленко
Пожалуйста, Светлана. На днях выложу прогулку по парку Зарядье.
Вера Мамиева (Галашина)
Спасибо,как будто сама побывала
Светлана Митленко
Я очень этому рада. На днях выложу еще одну прогулку по парку Зарядье.

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