Прогулка в московский Ботанический сад

☭КОМПАСТуризмПрогулка в московский Ботанический садВ этом году в Ботанический сад сходили впервые. Как-то не получалось. ну, или не очень стремилась. Наконец выбралась.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана АвраменкоСпасибо большое за прогулку!Светлана МитленкоПожалуйста, Светлана. На днях выложу прогулку по парку Зарядье.Вера Мамиева (Галашина)Спасибо,как будто сама побывалаСветлана МитленкоЯ очень этому рада. На днях выложу еще одну прогулку по парку Зарядье.Комментировать
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