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Путепровод на трассе в Астраханской области закроют для большегрузов

Путепровод на трассе в Астраханской области закроют для большегрузов

Для безопасности дорожного движения на месяц вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспортного средства  с допустимой общей массой более 44 тонн и осевой нагрузкой более 10 тонн на путепроводе через подъездные пути к заводу «ЖБИ-бетон».

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