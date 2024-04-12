Путепровод на трассе в Астраханской области закроют для большегрузов

Для безопасности дорожного движения на месяц вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспортного средства с допустимой общей массой более 44 тонн и осевой нагрузкой более 10 тонн на путепроводе через подъездные пути к заводу «ЖБИ-бетон».