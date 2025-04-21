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Это производство точно можно назвать серийным? За понедельник 21 апреля АвтоВАЗ собрал всего 5 единиц Lada Iskra

Это производство точно можно назвать серийным? За понедельник 21 апреля АвтоВАЗ собрал всего 5 единиц Lada Iskra

19 апреля АвтоВАЗ дал старт серийному производству Lada Iskra, но пока его по-настоящему серийным назвать сложно: как сообщают инсайдеры паблика Avtograd, за понедельник 21 апреля с конвейера сошло всего пять машин.

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