Москвичек уличили в заключении фиктивных браков с иностранцами

Как сообщает официальный телеграм-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве, в столице расследуют деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной миграции с помощью фиктивных браков .
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