Картинко прилагается. Когда-то, ещё в старой Одессе, не считавшей себя «украинским мистом» и активно сопротивлявшейся украинизации, на очередное требование оной местные написали название «Сады Победы» украинскими буквами как «сади победи».
Этот план победы порошком пропах (плин пибиди)
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Этот план победы пропах планом побега со слезами на глаза-а-х !
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5 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Одесса Русский город рогулей гнать до самого львива там им пшеки все вспомят хохль курва пся крев.
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2 час.
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