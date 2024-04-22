Правительство Олафа Шольца довольно своей миграционной политикой, но Райхард Загер, возглавляющий объединение немецких муниципалитетов, уверен, что интеграционные возможности ФРГ исчерпаны.
Евросказка кончилась: в Германии требуют отменить пособия для украинцев
Комментарии
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Eduard
Людям которые сбили пассажирский боинг с гражданами Европы вообще ничего не должны.Сами разрушили Украину Майданом,там и живите!Гоните их по всему миру как цыган!
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10 час.
Eduard
Пока нужна их страна им платят,а так они всем НИКТО!
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10 час.
Eduard
Причем эти пособия часто больше чем иная зарплата местного жителя.Я не понимаю,как так?Чужеземцы,бандиты получают наши деньги? Они никого из нас не содержали,копейки не давали,а мир 30 миллионов скачущих тараканов содержатт должен?Им никто,ничего не должны!
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10 час.
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