Происшествия

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В Иркутской области выявлен факт легализации доходов от незаконных лесозаготовок

Следователями Главного следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области в отношении предполагаемого лидера преступного сообщества нелегальных лесозаготовителей возбуждено уголовное дело о легализации криминальных доходов.

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