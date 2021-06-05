Крылов о Хартли в «Авангарде» после сезона-2021/22: «Сейчас преждевременно говорить, что он приедет в Омск»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ответил на вопрос о будущем главного тренера Боба Хартли в команде после завершения следующего сезона.
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