Битва за ПРО: американцы начали и проиграли

Тридцать лет пиара американской системы ПРО завершились оглушительным признанием главы Стратегического командования ВС США Концепция глобальной противоракетной обороны появилась в США в качестве развития так называемой «стратегии серебряной пули».
Тридцать лет пиара американской системы ПРО завершились оглушительным признанием главы Стратегического командования ВС США Концепция глобальной противоракетной обороны появилась в США в качестве развития так называемой «стратегии серебряной пули».
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