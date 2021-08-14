Подробно о главном

9 981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Викторович Рыбаков
    ... есть у автора заблуждение - цитата: "Многие на Украине уже начинают задумываться, а зачем же были эти все убытки...Россия наотрез от...
  • Сергей Михайлюк
    Разве возможна дружба с соседом, который кричит "москаляку на гиляку"?Россия наотрез от...
  • Саша Николаев
    Давно-пора,переходить от слов к делу !! Около миллиона кайсыков отираются в РФ ,нагло заявляя о пограничных районах ...Русофобию надо пр...

Битва за ПРО: американцы начали и проиграли

Битва за ПРО: американцы начали и проиграли

Тридцать лет пиара американской системы ПРО завершились оглушительным признанием главы Стратегического командования ВС США Концепция глобальной противоракетной обороны появилась в США в качестве развития так называемой «стратегии серебряной пули».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх