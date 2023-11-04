Тренер Ларионов: Овечкин побьет рекорд Гретцки быстрее, чем все ожидают

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Игорь Ларионов заявил, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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