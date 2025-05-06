Подозреваемый в сборе данных для ГУР Украины в Приморье сам нашел кураторов

Житель Приморья, задержанный по подозрению в сборе данных об объектах транспортной инфраструктуры края и органов правопорядка для Главного управления разведки Минобороны Украины, является студентом одного из местных учебных заведений, сообщает антитеррористическая комиссия региона.
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