6 исторических персонажей, которые, возможно, вовсе даже и не исторические

История пишется о людях, и только наиболее выдающиеся личности оставляют в ней след. Однако объективные и субъективные причины позволяют порой сомневаться в том, что некоторые известные персонажи существовали на самом деле, по крайней мере, в том облике, с которым принято их отождествлять.