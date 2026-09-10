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Франция стала «враждебно настроенной» к Евросоюзу – Poilitico

Франция стала «враждебно настроенной» к Евросоюзу – Poilitico

Французы стали враждебно настроены к Евросоюзу из-за политики Брюсселя и вопроса мигрантов, сообщает издание Poilitico.

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