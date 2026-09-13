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Русская весна

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Территориальный вопрос и выбор площадки: как Москва готовится к возможным переговорам по Украине

Территориальный вопрос и выбор площадки: как Москва готовится к возможным переговорам по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали подготовки к возможному новому раунду трёхсторонних переговоров по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины.

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