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Zero Hedge

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"I'd Be Okay With That": Trump Says He's Open To Chinese Automakers Building Cars In US

"I'd Be Okay With That": Trump Says He's Open To Chinese Automakers Building Cars In US

"I'd Be Okay With That": Trump Says He's Open To Chinese Automakers Building Cars In US In comments that most people missed on Friday, President Donald Trump suggested that he's open to letting Chinese automakers build cars on US soil.

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