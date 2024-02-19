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EFE: у убитого в Испании летчика Кузьминовa были поддельные документы

EFE: у убитого в Испании летчика Кузьминовa были поддельные документы

Источники, близкие к расследованию, подтвердили испанскому агентству EFE, что мужчина, найденный застреленным 13 февраля в гараже в Вильяхойосе, был российским летчиком Максимом Кузьминовым, который угнал вертолет Ми-8 ВС РФ и прибыл на Украину.

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Комментарии
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AS
Anatoliy Skorohodov
И этого глупого нашла своя награда! Если к 28-ми годам не осознал того, что гадить своей стране, это преступление. Ну, тогда зачем ему жить на этой земле. Его место в мире духов!
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15 час.
ИП
Игорь Петров
Навечно предатель...
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13 час.

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