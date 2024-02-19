EFE: у убитого в Испании летчика Кузьминовa были поддельные документы

Источники, близкие к расследованию, подтвердили испанскому агентству EFE, что мужчина, найденный застреленным 13 февраля в гараже в Вильяхойосе, был российским летчиком Максимом Кузьминовым, который угнал вертолет Ми-8 ВС РФ и прибыл на Украину.
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