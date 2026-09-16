Вице-спикер сейма Польши осадил проукраинскую журналистку

Попытка польской журналистки Моники Олейник заставить зампреда сейма Кшиштофа Босака назвать украинский конфликт войной Польши закончилась прелюбопытной сценой.
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