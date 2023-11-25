В Самаре после футбольного матча пустят дополнительный транспорт

Болельщикам рассказали, на чём уехать домой.В субботу, 25 ноября, в 14:00 в Самаре на стадионе "Солидарность Арена" состоится футбольный матч 16 тура МИР РПЛ между командами "Локомотив" и "Крылья Советов".
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