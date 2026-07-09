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Вести Севастополь

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Барсук попал в фотоловушку Севприроднадзора

Барсук попал в фотоловушку Севприроднадзора

Ночной гость севастопольских лесов оказался в объективе фотоловушки.Сотрудники Севприроднадзора поделились уникальными кадрами: в объектив фотоловушки попал барсук, который вышел на поиски ужина в одном из лесных массивов Севастополя.

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