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Журнал «Профиль»

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В России появился врач по здоровому долголетию

В России появился врач по здоровому долголетию

В России ввели новую должность врача по медицине здорового долголетия. Она появилась в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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