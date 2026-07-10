В России появился врач по здоровому долголетию

В России ввели новую должность врача по медицине здорового долголетия. Она появилась в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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