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**SpaceX выяснила причину взрыва корабля Starship в прошлом испытании — винов...

SpaceX выяснила причину взрыва корабля Starship в прошлом испытании — виновата «вспышка»В марте этого года аэрокосмическая компания SpaceX провела восьмой тестовый запуск космического корабля Starship со сверхтяжёлой ракетой-носителем Super Heavy.

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