ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Знакомьтесь, на фотографии Татьяна Фролова. Знаете какая у неё была должность до посадки? Начальник отдела миграции ОМВД по району Кунцево (Москва).
Суровый приговор организаторам нелегальной миграции. Первые итоги судов радуют
Комментарии
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Т
Тамара
Мало этой сучаре дали, всем падлам по максимуму. И там тусть сдохнут.
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1 час.
М
ММ
"Сажать будут надолго, сопровождая суровыми штрафами."- Па-а-адумаешь! Отсидит своё заработанное, малую долю отдаст в виде штрафов, остальное на прокорм семьи останется. Если кто не понял, способ заработка у чиновников такой! За огромные деньги посидеть несколько лет на гособеспечении. Ну, поделиться некоторой частью заработка с государством. Так это называется налоги! Интересно, а сумма штрафа равна 13% от ее дохода? Или меньше? Так и совсем льготное налогообложение. Может ее за самозанятую посчитают?
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29 мин.
Борис Сторублевцев
а тех мигрантов ,которым она сделала документы нашли? Депортировали из России???
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10 мин.
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