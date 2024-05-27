Суровый приговор организаторам нелегальной миграции. Первые итоги судов радуют

М

ММ

"Сажать будут надолго, сопровождая суровыми штрафами."- Па-а-адумаешь! Отсидит своё заработанное, малую долю отдаст в виде штрафов, остальное на прокорм семьи останется. Если кто не понял, способ заработка у чиновников такой! За огромные деньги посидеть несколько лет на гособеспечении. Ну, поделиться некоторой частью заработка с государством. Так это называется налоги! Интересно, а сумма штрафа равна 13% от ее дохода? Или меньше? Так и совсем льготное налогообложение. Может ее за самозанятую посчитают?