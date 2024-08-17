Ирландский политический деятель и парламентарий ЕП Мик Уоллес проинформировал о том, что Организация Североатлантического Договора планомерное реализует стратегию, целью которой оказалось разрушение украинской государственности.
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