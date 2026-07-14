США нарушили договоренности с Ираном. Трамп положил глаз на Ормуз

Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении соглашений по Ормузскому проливу, пишет "Джаван". Однако чуть ранее официальный представитель МИД Ирана разложил все по полочкам и объяснил, что именно США не выполнили условия Исламабадского меморандума.