США нарушили договоренности с Ираном. Трамп положил глаз на Ормуз

Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении соглашений по Ормузскому проливу, пишет "Джаван". Однако чуть ранее официальный представитель МИД Ирана разложил все по полочкам и объяснил, что именно США не выполнили условия Исламабадского меморандума.
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