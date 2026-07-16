Похоронные команды: с какими формулировками им вручали награды

Их не показывали в кинохронике и не писали в сводках Совинформбюро. В то время как страна рукоплескала героям-летчикам и танкистам, они безмолвно делали самую страшную работу на войне — хоронили павших товарищей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии