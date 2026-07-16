Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Похоронные команды: с какими формулировками им вручали награды

Их не показывали в кинохронике и не писали в сводках Совинформбюро. В то время как страна рукоплескала героям-летчикам и танкистам, они безмолвно делали самую страшную работу на войне — хоронили павших товарищей.

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