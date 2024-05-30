Анкетирование социальных работников

Анкета социального работника АНКЕТА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА Наименование филиала: _________________ Наименование отделения: _________________ Предлагаем Вам принять участие в социологическом исследовании, целью которого является оценка организации надомного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, подготовка предложений по повышению эффективности данного процесса При заполнении анкеты необходимо внимательно прочитать каждый вопрос, а затем обвести кружочком цифру около […].