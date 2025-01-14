Новейшим медицинским оборудованием оснастили перинатальный центр в Актау

В частности центр областной многопрофильной больницы пополнился аппаратом гипотермии, искусственной вентиляции легких, а также инкубатором для новорожденных, которые приобретены за счет компании-спонсора, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областной многопрофильной больницы.